GF Vip, tra Attilio Romita e Sarah Altobello è scattato il bacio: la reazione di Mimma Fusco non si è fatta attendere.

Il flirt tra Attilio Romita e Sarah Altobello fa passi da gigante.

Nelle ultime ore è scattato il bacio e la reazione della compagna dell’ex mezzo busto del Tg non si è fatta attendere. E’ nata una nuova coppia al GF Vip?

GF Vip: tra Attilio e Romita scatta il bacio

Attilio Romita e Sarah Altobello potrebbero essere la prima coppia del GF Vip. Anche se l’ex mezzo busto del Tg è fidanzato da 7 anni con Mimma Fusco, l’attrazione che prova nei confronti della coinquilina cresce giorno dopo giorno.

Nelle scorse ore, non a caso, è scattato il primo bacio. Attilio era già a letto, pronto per abbandonarsi alle braccia di Morfeo. Sarah l’ha raggiunto per dargli la buona notte ed è scattato un bel kiss sulle labbra.

Attilio e Sarah: nuova coppia del GF Vip?

Romita e la Altobello si sono scambiati il bacio come se fosse la cosa più normale del mondo. Nessun imbarazzo o chiarimento. E’ stato un gesto estremamente spontaneo.

Dopo il kiss, Attilio e Sarah non ne hanno parlato a favore di telecamere, ma hanno continuato ad essere molto, molto vicini.

La reazione di Mimma al bacio

Il video del bacio di Attilio e Sarah è diventato virale in un lampo, tanto da essere arrivato all’attenzione di Mimma. La fidanzata di Romita, al suo fianco da sette anni, ha dichiarato: “Fai schifo. Vomito. Spessore e cultura ineccepibile“.