Gf Vip, tra Edoardo e Antonella torna il sereno: "Il problema più grande tra noi è la comunicazione"

Dopo un inizio di puntata alquanto movimentato sono stati ripercorsi gli ultimi giorni nella casa per Antonella ed Edoardo. I due che erano stati in aperto conflitto, specie nella precedente puntata del 2 marzo hanno avuto modo di ricucire il legame. Come in molti ricorderanno Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati ad un passo così da arrivare al punto di non ritorno.

Ciò fortunatamente non è avvenuto e tra i due è stata ritrovata la serenità pur ammettendo che c’è molto sul quale lavorare: “Il problema più grande tra me e Antonella è la comunicazione”, sono state le parole di Donnamaria.

Gf Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è tornato il sereno

Edoardo Donnamaria ha proseguito spiegando cosa lo divide da Antonella Fiordelisi: “Abbiamo due modi di esprimere i nostri concetti che sono totalmente diversi, parliamo due lingue molto distanti tra loro”, aggiungendo che “facciamo spesso fatica ad incontrarci e siamo completamente diversi”. La schermitrice dal canto suo ha rivelato che ad unirli ci sono solo “i giochi, che si tratti del calcio, gli scacchi, il calcio-tennis”.

Sonia Bruganelli: “Non so se Antonella ed Edoardo avranno un futuro”

Anche l’opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta a tale proposito. Si è detta dubbiosa sul fatto che Antonella ed Edoardo possano avere o meno un futuro: “Antonella è puro istinto, la lasci in un modo la sera e la mattina è diversa. Edoardo sembra molto sicuro, ma in realtà ha bisogno di rassicurazioni e bisognerà capire se lui avrà la pazienza di attendere che Antonella si stabilizzi”.