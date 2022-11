GF Vip: tra Giaele e Attilio scatta il bacio

GF Vip, tra Giaele De Donà e Attilio Romita scatta il bacio "con la lingua": i fan apprezzano la scena.

Grazie all’arrivo di Oriana Marzoli, al GF Vip l’atmosfera si è fatta a dir poco bollente. Complice il gioco della bottiglia con sole ‘punizioni’ erotiche, tra Giaele De Donà e Attilio Romita è scattato il bacio “con la lingua”.

La new entry Oriana Marzoli ha proposto ai concorrenti del GF Vip il gioco della bottiglia con le regole spagnole: “Facciamo il gioco della bottiglia ma come giochiamo in Spagna, non come giocate in Italia“. Nessuna punizione frivola, ma solo penitenze ad alto tasso erotico. I Vipponi hanno accettato e si sono lasciati andare a scenette al limite della censura. Senza ombra di dubbio, tra i momenti memorabili c’è stato il bacio tra Giaele De Donà e Attilio Romita.

Prima del kiss a Giaele, Attilio si è dovuto esibire con un balletto sensuale a Sara Altobello. “Un bacio con la lingua e vogliamo vederla“, hanno ordinato i concorrenti del GF Vip alla De Donà e Romita. I due Vipponi non se lo sono fatto ripetere due volte ed è scattato il limone.

Lo slancio della De Donà è piaciuto tantissimo ai fan del GF Vip perché, al suo posto, tante altre ragazze si sarebbero tirate indietro. Il gioco della bottiglia in versione spagnola ha visto anche Giaele leccare il capezzolo di Antonino Spinalbese e quest’ultimo che ha dovuto fare la stessa cosa con l’orecchio di Romita, il collo di Wilma Goich e l’alluce di Luciano Punzo.