GF Vip, tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme scoppia la passione

Dopo un bagno caldo nella Love Boat del GF Vip Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono finalmente abbandonati alla passione sotto le coperte.

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social dove in tanti, tra i fan, hanno commmentato l’episodio e non vedono l’ora di sapere che piega prenderanno le cose tra i due.

Scorderemo mai la scena iconica di GianMaria e Federica che copulano con in sottofondo Cosmo che canta “sei la mia città, ti vengo dentro”?

NON CREDO PROPRIO ⚰️#gfvip pic.twitter.com/4bjLJ0mif6 — (super) Martina 🐍 (@_marti18) January 19, 2022

Gianmaria Antinolfi: i sentimenti per Federica

Fin da quando Federica Calemme ha varcato la soglia del GF Vip 6 Gianmaria Antinolfi ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti. Al contrario la modella, dopo il primo bacio scambiato con l’imprenditore, ha ammesso di non essere presissima e ha anche rivelato di avere una liaison con un uomo che la starebbe aspettando fuori dalla Casa.

“Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua..

E quindi mi sono un po’ più lasciata andare”, ha confessato.

Gianmaria Antinolfi: la vita privata

Gianmaria Antinolfi è famoso per le sue numerose conquiste sentimentali (è stato legato anche a Belen Rodriguez e a Dayane Mello in passato). Nella casa del reality show l’imprenditore ha avuto un flirt con Sophie Codegoni che però, dopo l’ingresso di Alessandro Basciano, ha immediatamente manifestato il suo interesse nei suoi confronti. Al momento la liaison tra i due sta vivendo momenti di alti e bassi e in tanti si chiedono se sia destinata a durare (così come del resto anche quella tra Gianmaria e Federica).