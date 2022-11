GF Vip, tra i nuovi concorrenti c'è la sorella di Clizia: Incorvaia conferma, per errore, la sua presenza.

Il GF Vip si prepara ad accogliere sei nuovi concorrenti. Tra loro dovrebbe esserci anche la sorella di Clizia Incorvaia. A confermare l’indiscrezione è stata la fidanzata di Paolo Ciavarro, che si è lasciata scappare ad un commento social che non è sfuggito ai fan.

GF Vip: tra i nuovi concorrenti c’è la sorella di Clizia Incorvaia

Micol Incorvaia, sorella della popolare Clizia, dovrebbe essere una dei nuovi concorrenti del GF Vip 7. A fare il suo nome è stato Biccy e, poco dopo, a dare conferma è stata la compagna di Paolo Ciavarro. Per la giovane, ammesso che sia stata davvero scelta da Alfonso Signorini, sarebbe la prima esperienza in tv. Tra l’altro, Micol è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, per cui potrebbe creare dinamiche interessanti con Antonella Fiordelisi.

La conferma di Clizia Incorvaia

A confermare la presenza di Micol al GF Vip è stata Clizia. Via social, la compagna di Ciavarro ha commentato un post della sorella e si è lasciata scappare la sua partecipazione al reality. La Incorvaia si è limitata a scrivere “Manchi già“, ma per i fan è una chiara conferma. La nuova Vippona, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe fare il suo ingresso in Casa lunedì 7 novembre 2022.

GF Vip: i nuovi concorrenti

Oltre alla sorella di Clizia Incorvaia, al GF Vip 7 dovrebbero entrare altri cinque concorrenti. Stando alle indiscrezioni, dovrebbero diventare Vipponi: Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Luca Onestini, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.