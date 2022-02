Gf Vip, tra Nathaly Caldonazzo e l’ex Andrea Ippoliti è scontro: “Sei un pagliaccio”

Nella casa del Grande Fratello Vip è avvenuto un incontro decisamente poco gradito. Nathaly ha discusso animatamente con l'ex compagno Andrea.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato tempo per delle sorprese poco gradite. Durante la puntata di lunedì 14 febbraio, Nathaly Caldonazzo ha incontrato l’ex compagno Andrea Ippoliti con il quale ha avuto una lite molto animata. L’uomo le ha chiesto di non parlare male di lui in diretta.

“Mi hai definito con aggettivi forti”, ha affermato lui.

Nathaly Caldonazzo litiga con Andrea Ippoliti: cosa si sono detti

L’uomo pur avendo ammesso di essersi scusato in passato ha ricordato alla showgirl come stare lì in trasmissione a lui costi non poco. Le ha quindi spiegato cosa lo ha spinto a venire in studio: “Immagino che non salterai dalla gioia nel vedermi […] Mi assumo le mie responsabilità, ho sbagliato, ti ho chiesto scusa, sono stato pessimo in quella settimana.

Però mi hai definito con aggettivi forti, mi hai dato del deficiente. Sono passati due anni e mezzo, non ti ho più cercata, ho sbagliato e ti ho rispettata”.

La showgirl: “Sei un pagliaccio”

La showgirl nel rispondere al suo ex compagno è stata categorica e non ha voluto sentire ragioni: “Non mi hai cercata perchè stai con quella ragazzina. Io sono rimasta scioccata per due anni per quello che mi hai fatto e sei stato ridicolo davanti a tutta Italia.

Parlando con le mie amiche, si sviscerano le cose e ho raccontato di te. Andrea sei un pagliaccio”.

Ha quindi aggiunto: “Questa storia mi ha talmente squarciato l’anima che per due anni sono stata chiusa a casa per gli attacchi di panico”.

La reazione di Alfonso Signorini: “Era giusto far replicare Andrea”

Il conduttore Alfonso Signorini ha messo l’ultima parola chiedendo, certamente scusa a Nathaly ma sottolineando come fosse giusto dar la possibilità ad Andrea di confrontarsi: “Mi dispiace averti riaperto una ferita e ti chiedo scusa, ma era giusto far replicare Andrea”.