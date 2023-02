Gf Vip, tre nuovi "vipponi" sono pronti ad entrare: di chi si tratta

L’inizio del Festival di Sanremo è ormai prossimo e Alfonso Signorini, in vista della settimana sanremese ha “sfoderato” tre ingressi nella casa nuovi di zecca.

Nella puntata di lunedì 6 febbraio entreranno tre ex di alcuni concorrenti: si tratta nello specifico di Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Questi ultimi sono stati legati in passato rispettivamente a Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Gf Vip, attesi tre nuovi ingressi. Escluso Gianluca Benincasa

Tra gli ex dei “vipponi” avrebbe dovuto esserci anche l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Quest’ultimo era stato anche messo in quarantena, ma il padre della concorrente ha presentato l’esposto in Procura, bloccando la cosa sul nascere.

A Fanpage.it Benincasa ha dichiarato: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa”. Ha poi spiegato: “Questo perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella. Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”.

Pronto il rientro di Milena Miconi

Nelle scorse ore Milena Miconi aveva lasciato provvisoriamente la casa a seguito di una perdita per lei importante. L’agente Alessandro Lo Cascio è scomparso prematuramente all’età di 52 anni. L’attrice è uscita per recarsi al funerale dell’amico. Stando a quanto riporta Biccy, sarebbe tuttavia nuovamente in quarantena e presto potrebbe rientrare.