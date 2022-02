GF Vip, tutti contro Delia Duran per la sua vicinanza "erotica" a Barù: la modella non accetta le critiche.

Alcune concorrenti del GF Vip si sono scagliate contro Delia Duran, giudicando troppo “erotico” il suo avvicinamento a Barù. La moglie di Alex Belli non ha accettato il richiamo, sottolineando di non aver fatto nulla di male nei confronti di Jessica Selassié.

GF Vip: tutti contro Delia per Barù

Fin dal suo primo giorno nella Casa del GF Vip, Delia Duran non ha mai nascosto di essere attratta da Barù. Il nobile toscano, però, l’ha subito allontanata, ammettendo di non apprezzare la sua vicinanza. Non solo, le ha anche detto di non credere al teatrino architettato da lei e dal marito Alex Belli. Negli ultimi giorni, però, Delia e Barù hanno iniziato a giocare un po’ di più e il tono del “game” ha attirato la curiosità degli altri “Vipponi”.

Prima tra tutti Jessica Selassié, fin dall’inizio interessata al nipote di Costantino della Gherardesca. Davanti a questo triangolo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno provato a parlare con Delia, rimproverandola per l’avvicinamento a Barù.

“Se io ti vedo davanti a lui, che parlate in spagnolo… Tu però rispondevi in modo civettuolo. Se ti piace, va bene e fallo, perché sei libera ai miei occhi, però stavi flirtando“, ha tuonato l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Delia Duran sta flirtando?

Delia, stupita dal rimprovero delle compagne del GF Vip, ha ammesso:

“Ma stavamo scherzando sul nulla. Io ho un modo di giocare e scherzare con lui. Non ricordo di aver fatto questi gesti. Io rispetto Jessica, non voglio assolutamente dar fastidio a nessuno. Posso essere libera?”.

Miriana, che con la Duran ha costruito subito un bel legame, ha replicato:

“Se tre donne ti dicono che la tua modalità è differente alle battute che fa lui. Tu lo rifiuti solo per Jessica? Ascoltaci se tre donne ti dicono che hanno avuto la stessa impressione. Ci scherzi in modo diverso, in modo molto erotico“.

A dare man forte alla Trevisan sia Manila che Nathaly, ma Delia si è mostrata incredula. La moglie di Alex, anche se nei giorni scorsi si è parlato di un bacio con Barù, crede di non star facendo nulla di male.

Delia sconvolta da Jessica

La Duran, in conclusione, ha ammesso di essere rimasta sconvolta dalla Selassié, che, nei giorni scorsi, le ha chiest di stare lontana da Barù. La modella ha raccontato:

“Jessica mi ha detto di non ballare più con Barù. Io lo faccio ma sono rimasta basita. Questo non è bello, io cercherò di non farlo ma da amica le direi di smetterla perché lo sta soffocando“.

Delia, che ha parlato di questo anche con Soleil, sostiene che Jessica stia soffocando Barù e che farebbe bene ad allontanarsi da lui perché non c’è storia.