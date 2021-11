Gf Vip, un’altra battuta di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi: le rivelazioni della gieffina

Al Gf Vip proseguono i dissidi tra Soleil e Gianmaria: dopo la rottura, tra loro non scorre buon sangue. La battuta sui peli del gieffino fa discutere.

Lei è una delle protagoniste assolute della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Soleil o la ami o la odi: lo dicono i fan del programma, che su di lei sono divisi. C’è chi la apprezza profondamente per il suo carattere determianto e grintoso, chi invece proprio non riesce a capirla.

Nella casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia fa discutere il suo avvicinamento ad Alex Belli, con il quale alimenta voci e indiscrezioni (ma anche l’ira di Delia, la moglie dell’attore). Con Gianmaria, suo ex fidanzato, non scorre buon sangue. Lui ha conquistato il cuore di vere vip del gossip nostrano, ma con Soleil il rapporto resta teso. Da parte dell’ex protagonista di Uomini e Donne non sono mancate le accuse dei confronti del coinquilino e ora fa discutere una nuova battuta indirizzata proprio a lui.

Gf Vip, la battuta di Soleil sui peli di Gianmaria

Alcuni gieffini stavano chiacchierando quando hanno iniziato a parlare dei peli di Gianmaria.

Sophie, che sembrava stesse per avere un flirt con Gianmaria, nota che ha “troppi peli ovunque”. Immediato il commento di Soleil.

La battuta di Soleil sui peli di Gianmaria: cos’è successo?

Erano circa le 4 e mezza di notte quando Soleil, Alex, Sophie e Lulù, ancora svegli, chiacchieravano in salotto.

Parlando dei peli di Gianmaria, Soleil ha raccontato che solitamente lui si depila, ma in casa i peli crescono e non può radersi.

La battuta di Soleil sui peli di Gianmaria: le critiche

Gli utenti del web e in particolare i fan più fedeli del Gf Vip non hanno apprezzato il discorso, considerandolo piuttosto irrispettoso nei confronti del coinquilino.

Su Twitter c’è chi scrive con tono stizzito: “Sophie che mette in mezzo Gianmaria e Soleil che sa ogni parte del suo corpo dove ha i peli. Ma cosa sto ascoltando”.