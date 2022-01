Un concorrente del Grande Fratello Vip è finito al centro delle polemiche. Sta scoppiando un nuovo canna-gate, dopo quello all'Isola dei Famosi.

GF Vip, un concorrente è finito al centro delle polemiche: nuovo canna-gate

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore uno dei protagonisti è finito al centro delle polemiche e si inizia a parlare di un nuovo canna-gate.

Il primo è avvenuto all’Isola dei Famosi, quando Francesco Monte era stato accusato da Eva Henger. Ora tutto sembra ripetersi, ma questa volta al Grande Fratello Vip. Gli utenti del web stanno commentando la notizia secondo cui un concorrente avrebbe portato l’erba all’interno della casa e si sarebbe fumato una canna nella sauna.

GF Vip, un concorrente è finito al centro delle polemiche: l’accusa a Barù

Al centro delle polemiche è finito Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, ultimo arrivato in casa. Poco dopo il suo ingresso, il concorrente aveva confidato in modo molto sereno e tranquillo di fumare canne da quando aveva 14 anni. Nelle scorse ore, però, è stato accusato di essere passato direttamente ai fatti. A far scoppiare il caso è stata Sophie Codegoni che, parlando con Alessandro Basciano, ha raccontato che Barù ha fatto qualcosa di grave a Capodanno.

Per cercare di eludere il microfono, i due, insieme a Miriana Trevisan, si sono nascosti sotto le coperte. Quest’ultima ha confermato che Barù si sarebbe fatto una canna nella Casa. Anche Lulù si è accorta di quanto accaduto, tanto che ha chiesto direttamente al diretto interessato se quella era davvero una canna, ricevendo una risposta affermativa. La stessa versione è stata riportata da Jessica. La polemica è nata anche dal fatto che quando Sophie ne ha parlato, il GF Vip ha censurato tutto, staccando le riprese e chiamandola in confessionale.

GF Vip, un concorrente è finito al centro delle polemiche: un nuovo canna-gate

È scoppiato un nuovo canna-gate dopo quello che era avvenuto all’Isola dei Famosi. Bisogna, però, cercare di capire se Barù abbia davvero fumato una canna oppure no, o se l’uomo abbia semplicemente portato nella casa la Cannabis Light, che è legale in Italia. L’episodio ha già fatto discutere sui social network e in tanti si stanno chiedendo se nella prossima puntata in diretta, che andrà in onda lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini parlerà della questione.