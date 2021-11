GF Vip, un misterioso biglietto per le sorelle Selassié: cos’è successo

Le tre principesse Selassié hanno ricevuto un misterioso biglietto all'interno della Casa del GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip le tre principesse Hailé Selassié hanno ricevuto un misterioso biglietto e c’è chi ha ipotizzato che possa averlo mandato loro la madre.

Principesse Hailé Selassié: il biglietto

Nella casa del Grande Fratello Vip Clarissa e Lucrezia Selassié si sono accorte di un misterioso biglietto e sono corse a chiamare anche l’altra sorella, Jessica: “Jessica corri, mamma ci ha lasciato un biglietto… vieni a leggerlo”, hanno affermato.

Le tre hanno poi mostrato il misterioso foglietto anche a Gianmaria Antinolfi e per questo c’è chi ha ipotizzato che in realtà a inviare loro il messaggio non sarebbe stata la madre ma Jo Squillo, ex concorrente del reality show. Al momento sulla questione non vi sono conferme e le tre ragazze, chiamate subito dopo in confessionale, non hanno svelato alcun dettaglio.

Principesse Hailé Selassié al GF Vip

Da alcuni giorni al Grande Fratello Vip le Principesse Hailé Selassié non sono più un unico concorrente ma sono state divise. In tanti si chiedono dunque come proseguirà la loro avventura all’interno del programma, soprattutto ora che ciascuna di loro rischia di essere eliminata singolarmente.

Principesse Hailé Selassié: Lulù e Bortuzzo

In particolare sono in molti a chiedersi come proseguiranno le cose tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, che hanno instaurato un feeling davvero particolare nella casa del reality show.

I due si sono avvicinati fin dalle prime settimane all’interno del programma ma poi le attenzioni ossessive della principessa nei suoi confronti hanno spinto il nuotatore a chiederle una pausa. Lulù si è dimostrata gelosa e ossessiva nei confronti del nuotatore e per questo le sue sorelle hanno cercato di tenerla a freno. Contro di lei si erano scagliati anche i genitori del nuotatore, che non avevano mancato di manifestare il loro disappunto rispetto alla loro frequentazione.

Confessandosi con lo stesso Bortuzzo Lulù ha affermato: “Io ho bisogno di te, di stare con te, non ti chiederei mai di stare insieme tutto il giorno, sarei pazza, ma almeno un po’ di tempo.

Durante il pomeriggio, la sera, perché io non ce la faccio”. Il nuotatore ha risposto:

“Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io”.