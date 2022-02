Gf Vip, un uomo fa irruzione in studio durante la diretta: i dettagli

Tensione in diretta nello studio del Grande Fratello Vip. Un uomo ha cercato di salire sul palco, ma è stato fermato dalla sicurezza.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 17 febbraio ci sono stati attimi di tensione. Un uomo ha fatto inavvertitamente irruzione in studio. La sicurezza è fortunatamente riuscita ad intervenire e ha provveduto a cacciare “il disturbatore”. Da quanto emerge, la vicenda, pur non essendo andata in onda, è stata però “catturata” dagli spettatori in quel momento in sala.

Le immagini, ben presto, si sono diffuse in rete.

Gf Vip, un uomo fa irruzione nello studio in diretta: svelata la sua identità

L’identità dell’uomo, è stata ben presto resa nota. Come rivelato dal diretto interessato su Instagram, si tratta di Paolo Sforza, già salito agli onori della cronaca per aver fatto il bagno nella Fontana della Reggia di Caserta. A seguito di questo episodio, l’uomo era stato ospite di Barbara d’Urso nello studio di Pomeriggio5.

Proprio riguardo a ciò, Sforza al momento dell’intrusione, indossava una maglietta sulla quale è stata stampata un’immagine di Patrizia De Blanck con cui aveva avuto in precedenza un’accesa discussione in diretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Sforza🪐 (@paolosforzabrokermilano)

Perché Paolo Sforza ha cercato di raggiungere il palco?

Cosa avrebbe spinto Paolo Sforza a compiere questa azione? A spiegarlo è stato lui stesso. In un post pubblicato su Instagram Sforza ha scritto: “Bullismo e cyberbullismo oggi sono armi che fanno più male di quelle attuali io ne sono una vittima con la Patrizia De Blanck poi del resto dovrei avere delle scuse dalla @patriziadeblanckofficial e tutti gli italiani un ringraziamento speciale”.