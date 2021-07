Gf Vip, una ex concorrente diventa nonna: “La cicogna è già in arrivo”

"Felicità alle stelle. La cicogna è già in viaggio": così una ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela di diventare presto nonna.

Durante la sua partecipazione al Gf Vip aveva fatto molto parlare di sé, anche a causa delle discussioni con altri personaggi che hanno animato la casa più spiata d’Italia: ora una ex concorrente del reality rivela che sarà presto nonna.

Gf Vip, ex concorrente sarà presto nonna

Si era fatta notare dai fan del Grande Fratello Vip per il suo stile raffinato e appariscente, ma anche per la sua inconfondibile personalità. Con i suoi fan, soprattutto su Instagram, è solita condividere alcuni momenti della sua quotidianità, tra viaggi, giornate in famiglia e nuovi progetti.

I follower più appassionati saranno già entusiasti per l’annuncio della Marchesa D’Aragona.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha annunciato di diventare presto nonna: il suo nipotino Gianludovico avrà presto un fratellino.

Gf Vip, ex concorrente presto nonna: l’annuncio

Sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente della terza edizione del Gf Vip ha condiviso una foto della figlia in compagnia del marito e del loro bambino, il piccolo Gianludovico. “Felicità alle stelle. La cicogna è già in viaggio e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico e la vostra adorata marchesa diventa nonna bis“, ha annunciato nella didascalia che accompagna la foto.

Quindi ha confidato: “Non si può descrivere la gioia e l’emozione”.

“I figli sono la nostra vita e i nipoti rapprendano l’amore assoluto. Grazie Ludo&Gia per la felicità che mi donate”, ha aggiunto.

Gf Vip, ex concorrente presto nonna: la sua famiglia

La Marchesa D’Aragona ha fatto molto parlare di sé anche nei salotti televisivi dove spesso è ospite. Daniela Del Secco D’Aragona, classe 1951, è laureata in Estetologia ed esperta in comunicazioni multimediali.

Dal 1992 è anche giornalista e nello stesso anno ha fatto il suo debutto in televisione. La sua prima apparizione è stata in un talk show a Tirrenia, dove era conduttrice. Inoltre, è stata insegnante di Dermocosmesi alla Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma. La Marchesa è anche ricercatrice di dermocosmetica anti-aging e ha creato una linea di prodotti.

Daniela è stata sposata tre volte e ha una figlia di nome Ludovica. Tra loro pare ci sia un bellissimo rapporto.

Lo mostrano anche sui social, dove non mancano gli scatti condivisi.

Proprio la sua adorata figlia avrà un altro bambino, emozionando e rendendo felicissima la mamma, che sarà di nuovo nonna. I fan adesso sperano di sapere presto il nome del nascituro.