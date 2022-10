GF Vip, urla fuori dalla casa contro Carolina Marconi: la sua reazione

Carolina Marconi ha svelato quale sarebbe stata la sua reazione agli insulti a lei rivolti fuori dalla casa del GF Vip.

Nei giorni scorsi una donna conosciuta sui socail come Regina de Roma si è appostata fuori dalla casa del GF Vip e ha iniziato a urlare all’indirizzo di Carolina Marconi e degli altri concorrenti della Casa. In queste ore Carolina Marconi ha svelato quale sarebbe stata la sua reazione difronte agli insulti.

Carolina Marconi: gli insulti

Una donna che sui social si è fatta conoscere come Regina de Roma e che nei giorni scorsi è stata anche portata in questura per aver provato a introdursi nella casa del GF Vip, ha usato un megafono per insultare Carolina Marconi e gli altri concorrenti all’interno della Casa a seguito del caso Bellavia.

In queste ore Carolina Marconi ha fatto sapere di aver sentito gli insulti sul suo conto e ha detto: “Ma sì, anche a me hanno detto di tutto.

Sì certo dico adesso, come l’altro giorno. Mi hanno anche urlato da fuori che sono lo schifo d’Italia. Ci sarà sempre chi ti giudica questo ricordatelo. Può dispiacerti ma alla fine sei tu che ti conosci e sai chi sei e cosa hai fatto“, ha detto.

Dunque la showgir intende andare avanti per la propria strada, senza curarsi troppo degli aspri giudizi nei suoi confronti.

Gli insulti

Regina de Roma se l’era presa con i concorrenti del reality show a causa del caso di Marco Bellavia, che ha lasciato il programma dopo aver subito bullismo.

Armata di megafono la donna aveva urlato:

“Gegia fai schifo hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tu Carolina invece sei lo schifo d’Italia. Fate tutti schifo e siete entrati nella casa con un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più. Carolina vergogna!”