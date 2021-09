Gf Vip, Valentina Nulli Augusti risponde alle rivelazioni fatte da Tommaso Eletti: la reazione

Nella casa del Gf Vip, Tommaso ha già rilasciato dichiarazioni piccanti e personali. La replica dell'ex fidanzata Valentina non si è fatta attendere.

La loro storia d’amore ha fatto molto discutere, proprio come il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Si sono fatti conoscere al pubblico durante la partecipazione a Temptation Island, suscitando non poche polemiche. Ampiamente discussa, infatti, la gelosia sfrenata di Tommaso nei confronti dell’ormai ex fidanzata, Valentina, di 19 anni più grande di lui.

La scelta di Tommaso Eletti tra i concorrenti della nuova edizione del Gf Vip ha fatto molto parlare. Con la sua partecipazione al realty, in tanti temono che il 20enne torni a far parlare di sé. Intanto nella casa più spiata d’Italia Tommaso Eletti si è lasciato andare a dichiarazioni intime e personali, parlando della sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti, la cui reazione non si è fatta attendere.

Valentina Nulli Augusti risponde a Tommaso Eletti

È stata una delle coppie più discusse durante l’ultima edizione di Temptation Island. Ora Tommaso è pronto a riaccendere i riflettori su di sé e lo fa nella casa del Gf Vip, dove si è già lasciato andare a dichiarazioni piccanti.

Parlando con altri gieffini, infatti, Tommaso ha parlato della sua ex fidanzata Valentina, la cui reazione non è tardata ad arrivare.

Le parole del ragazzo pare non siano state gradite dall’ex compagna.

Valentina Nulli risponde a Tommaso: quali sono le rivelazioni fatte dal suo ex fidanzato?

“Durante quei momenti… Anche se capitava un figlio non faceva nulla. Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma“, ha dichiarato Tommaso parlando di Valentina.

Quindi ha aggiunto: “La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati”.

Motivando la sua gelosia, ha spiegato a compagni e telespettatori: “Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti”.

Valentina Nulli risponde a Tommaso, la reazione dell’ex fidanzata

Dopo le dichiarazioni personali rilasciate da Tommaso al reality di Canale 5 (il secondo per lui in pochi mesi), l’ex fidanzata ha replicato.

In diretta sui social, infatti, Valentina Nulli Augusti ha dichiarato: “Cosa ne penso di Tommaso al Grande Fratello? Ragazzi a ogni azione corrisponde una reazione”.