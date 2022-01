GF Vip, Valeria Marini si scontra con Soleil Sorge: “Falla finita!”

Nella casa del GF Vip 6 Valeria Marini ha avuto un acceso scontro con Soleil Sorge.

Nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini si è scontrata con Soleil Sorge, colpevole secondo lei di averla esclusa durante un confessionale di Katia Ricciarelli.

Valeria Marini contro Soleil Sorge

In particolare la showgirl stellare non ha gradito il comportamento di Soleil che, chiamata in confessionale da Katia Ricciarelli insieme a Manila, avrebbe fatto in modo di escluderla. La Marini ha fatto presente la questione a Soleil Sorge, che ha replicato:

“Allora, chiariamo subito questa cosa, Valeria. No, no, no, il ca**o. Perché a me nessuno parla in questo modo. Perché io non ti ho buttato fuori dal confessionale“, e ancora: “Ma riprenditi.

E a chi lo dici? Cioè, i capelli che hai in testa questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Sì, vabbè, le clip no però. Sì, mi sono resa conto. Perché era un momento per Katia. Sei stata già scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia. Che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. E io secondo te non le voglio bene veramente? Che stai dicendo? Ma anche meno… Katia, ti ricordi quando io stavo lì e mi hai detto di chiamare Manila? […] Falla finita lo dici a un’altra persona, io sto parlando con Katia in questo momento.”

Valeria Marini contro Nathaly Caldonazzo

Valeria Marini non è nuovo ai diverbi nella casa del GF Vip e infatti già alcuni giorni fa la showgirl si era scagliata contro Nathaly Caldonazzo, colpevole secondo lei di averle dato della pazza. “Ti ho chiesto scusa per questa mattina, anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì, è così. ‘Tu sei pazza’ a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. E poi hai detto: ‘speriamo che te ne vai stasera’? L’ha sentito Giacomo…

speriamo che tene vai stasera… sei appena arrivata. Ma porta rispetto! Che stai lì che stai… cioè… che sei lì che offendi. Hai offeso. Mi sono svegliata? Tu sei venuta da me a dirmelo, eh. Certo, mi dici ‘sei pazza’. Ma come ti permetti? Non ti permettere di offendere. Questo è il ringraziamento per averti aiutato”, ha tuonato Valeria Marini.

Valeria Marini e il balletto

Valeria Marini si è offesa anche quando, insieme agli altri con correnti, Carmen Russo stava organizzando una coreografia per le feste di Natale. La showgirl riuscirà a trovare un po’ di serenità al GF Vip?