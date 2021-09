Gf Vip, Vera Miales scrive ad Amedeo Goria: “Polpettino mio sarò fuori ad aspettarti con tante novità”

"Sono orgoglia che tu abbia scelto di rispettare il nostro amore", scrive Vera Miales, che promette di "difendere e sostenere sempre" Amedeo Goria.

Dopo essere finito al centro della cronaca rosa nostra, che a lui ha dedicato molte pagine di magazine e settimanali, è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma non senza polemiche. Lui ha reagito alle accuse e ora a difenderlo c’è anche la nuova compagna, Vera Miales, la quale ha scritto ad Amedeo Goria dedicandogli parole d’amore.

Gf Vip, Vera Miales scrive ad Amedeo Goria

“Caro Amedeo, dolce polpettino mio, sono davvero felice che tu abbia capito che, forse, stavi un po’ esasperando un gioco che, sino ad ora, ha giovato soltanto alle ragazze, a tratti ferendomi“, ha confidato Vera Miales parlando dei comportamenti del giornalista verso alcune compagne d’avventura.

LEGGI ANCHE: Amedeo Goria smaschera gli autori del Gf Vip: “Sono contenti se faccio il seduttore”

Quindi ha sottolineato: “Sono orgogliosa che tu abbia scelto di rispettare il nostro amore”.

Poi ha precisato: “Molti non sono riusciti a cogliere la tua ironia, colpevoizzandoti. Hai fatto bene a frenarti, così, adesso, il pubblico potrà finalmente apprezzare la persona straordinaria che sei, senza inutili e stupide distrazioni”.

Vera Miales scrive ad Amedeo Goria: “Ti aspetto fuori”

La Miales ha ricordato che sarà “sempre pronta a difenderti e a sostenerti perché so quanto sei tenero, amorevole e affidabile“.

Infine, ha fatto sapere: “Sarò fuori ad aspettarti e con tante novità.

Chissà…”.

Vera Miales scrive ad Amedeo Goria e critica alcuni comportamenti

Commentando il gesto di Amedeo che si sfila nel letto di fianco ad Ainett, Vera Miales dichiara: “È un gesto sbagliato, anzi sbagliatissimo, non avrebbe dovuto farlo. Ma non lo ha fatto con perversione. La gente ormai lo vede come un pervertito. È stato ingenuo, non ci ha pensato”.

Nell’intervista a Fanpage.it, ha aggiunto: “Vado a dormire quando va a dormire Amedeo.

Non mi faccio sfuggire nulla. Passo dalla regia 1 alla regia 2. Sono anche incaz**ta, un mix di emozioni. Tra l’amore e l’odio. Se mi incaz** devono blindare la casa, perché io sfondo il muro per entrare là dentro”.