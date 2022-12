GF Vip, Wilma chiede a Daniele dove ha dormito: è gelosa di Oriana

Anche se Daniele Dal Moro le ha dato un due di picche, Wilma Goich continua ad essere gelosa di lui.

La cantante ha interrogato il coinquilino per scoprire se ha un flirt con Oriana Marzoli.

GF Vip: Wilma chiede a Daniele dove ha dormito

Wilma Goich ha una convinzione: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno dormito insieme. Parlando con Antonino Spinalbese, ha esclamato: “Di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi. Che dico? Sì, sì“. L’ex compagno di Belen è apparso perplesso, quindi la cantante gli ha spiegato di averli visti con i suoi occhi.

Wilma ha atteso qualche ora, poi ha interrogato direttamente Daniele.

Wilma Goich è gelosa di Oriana Marzoli

In veranda con Attilio Romita e Sarah Altobello, Wilma ha chiesto a Daniele: “Ma dove hai dormito stanotte?“. Dal Moro, senza riflettere, ha replicato: “A letto“. La Goich non ha mollato: “Sono passata e c’era la porta della camera aperta. Sono andata in magazzino perché la dottoressa mi aveva dato una cosa.

Ho guardato ma non c’eri. C’era Antonino, tu no“. Daniele, colpito da tanto interesse, ha sottolineato che probabilmente era già sveglio. “Sarai stato sveglio, ma non ti ho visto. No, ma era stamattina, alle 9:30/10“.

Dove ha dormito Daniele? Il mistero è risolto

Davanti a tanta insistenza, Dal Moro si è visto costretto a fare mente locale. Daniele, pensandoci bene, ha raccontato che, appena le luci si sono accese, è andato a dormire accanto al biliardo.

Dopo un po’ è tornato in camera da letto. Insomma, il mistero è risolto, ma la gelosia di Wilma prosegue senza interruzioni.