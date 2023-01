GF Vip, Wilma fa insinuazioni paranormali su Nikita: i fan sono divisi

Discorsi particolari al GF Vip.

Wilma Goich, parlando di Nikita Pelizon, ha tirato in ballo il paranormale e ha raccontato una proposta che le ha fatto la coinquilina. Le parole della cantante dividono i fan.

Wilma Goich non ha alcun dubbio: Nikita Pelizon conosce persone che fanno sedute spiritiche e sono in grado di comunicare con l’alidlà. Parlando con Sarah Altobello e Oriana Marzoli, la concorrente del GF Vip ha confessato che la bella triestina le ha fatto una proposta che l’ha lasciata senza parole.

A quanto pare, Nikita si è offerta di metterla in comunicazione con la figlia morta.

La Goich ha raccontato:

“Quando mi guarda, io non la guardo più e cambio strada. Mai guardare negli occhi le persone che ti sfidano e sono cattive. Queste persone trasmettono quello che vogliono e lei lo fa. Perché frequenta persone che fanno queste cose. L’altra sera parlavamo di mia figlia, le è scappato e ha detto che conosce persone che ti mettono in contatto con… Io le ho detto ‘Intanto non lo farei mai, poi non ci credo’. Non ci credo proprio. Per me hanno dei trucchi e io non andrei mai da una persona del genere. Io vado a letto e dico le mie preghiere. Io non ho bisogno di mettermi in contatto”.