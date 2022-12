Gf Vip, Wilma Goich: "Edoardo Vianello? Ero gelosa. Non amavo un'altra persona"

In seguito alla pubblicazione della biografia di Edoardo Vianello, Wilma Goich ha raccontato la sua versione su com'è finito il matrimonio.

Nella puntata del Gf Vip, andata in onda sabato 10 dicembre c’è stato come sempre spazio per le confessioni.

A raccontarsi questa volta è stata Wilma Goich e il punto di partenza sono state le parole che l’ex marito Edoardo Vianello ha scritto in una biografia da poco pubblicata. Il cantante, in particolare, ha scritto che, pur avendo avuto qualche “scappatella”, ha spiegato che il matrimonio era finito a causa di un tradimento della gieffina. Wilma ha smentito questa versione.

Gf Vip, Wilma Goich: “È subentrata la stanchezza che ha logorato il nostro rapporto”

Il conduttore e direttore di Chi, Alfonso Signorini ha chiesto alla cantante cosa ha portato a smorzare l’amore che c’era stato tra i due cantanti. Wilma a quel punto ha risposto che ciò che è subentrato è stata la stanchezza, una stanchezza derivata dal “fatto di stare sempre insieme, di lavorare insieme dalla sera alla mattina”.

Wilma Goich, la sua versione su Edoardo Vianello: “Non corrisponde a verità”

La cantante ha precisato che quanto scritto da Vianello non corrisponde alla verità e che anzi disse all’ex marito di amare un altro perché era stanca della situazione: “Dopo pochi mesi, d’estate, ci siamo trovati a fare un concerto e io gli ho confessato che avevo mentito solo perché ero stanca di quella situazione. Non ho detto di amare un altro. Ogni volta che io scoprivo qualcosa, lui mi lasciava una lettera di perdono, di scuse, dicendo che ero l’unica donna della sua vita, accompagnate da un regalo.

Me la lasciava in bagno, tra i due lavandini. Le conservo ancora”.

Ad ogni modo Wilma ha rivelato di aver tradito Edoardo Vianello, ma ciò è avvenuto dopo che vivevano già separati in casa: “Lui si faceva gli affari suoi e io ho conosciuto questa persona con cui poi sono stata sette anni. A lui e Frida auguro di stare insieme almeno 50 anni, di amarsi”.