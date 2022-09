GF Vip: Wilma Goich in lacrime per la figlia scomparsa

Al Grande Fratello Vip Wilma Goich non è riuscita a smettere di piangere parlando di sua figlia Susanna, scomparsa nel 2020.

Nella casa del Grande Fratello Vip Wilma Goich è riuscita a stento a trattenere le lacrime parlando di sua figlia, Susanna Vianello, scomparsa nel 2020 per un cancro.

Wilma Goich: la morte della figlia

La morte di sua figlia Susanna è stato un lutto impossibile da superare per Wilam Goich che da due anni a questa parte sta provando a convivere con questo estremo dolore.

Nella casa del GF Vip la concorrente, parlando di sua figlia, non ha potuto fare a meno di trattenere a stento le sue lacrime di commozione, e ha dichiarato: “Negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un’intervista ho pianto”, e ancora: “Non è soltanto il fatto che mi manca mia figlia, a me manca essere chiamata mamma”.

Wilma Goich se n’è andata in pochissimo tempo dopo aver scoperto di avere un tumore e oltre a sua madre Wilma e a suo padre, Edoardo Vianello, ha lasciato suo figlio, all’epoca 23enne.

Il ragazzo è molto legato alla nonna, e Wilma Goich ha affermato di aver rappresentato per lui un punto di riferimento dopo la scomparsa della madre. Wilma Goich lavorava come speaker a Radio Italia e in tanti sui social hanno pianto la sua improvvisa scomparsa.