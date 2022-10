GF Vip, Wilma Goich infrange il regolamento nella notte

GF Vip, Wilma Goich infrange il regolamento per ben due volte: i fan sono infuriati.

Wilma Goich ha infranto il regolamento del GF Vip 7. Parlando con alcuni compagni d’avventura ha coperto il microfono e ha chiesto loro di accordarsi sulle nomination da fare in puntata.

GF Vip: Wilma infrange il regolamento

Ennesimo scivolone da parte di uno dei concorrenti adulti del GF Vip 7.

Ancora una volta a commettere un passo falso è stata Wilma Goich, già graziata per il caso di Marco Bellavia. La cantante, parlando con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, ha coperto il microfono per accordarsi sulle nomination da fare durante la diretta di giovedì 6 ottobre 2022. Wilma, in un’unica occasione, è riuscita a infrangere due punti del regolamento.

Wilma si accorda sulle nomination e copre il microfono

In pochi minuti, la Goich è riuscita a non rispettare due regole: al GF Vip è vietato coprire il microfono e accordarsi sulle nomination.

Anche se ha provato a muoversi senza farsi notare, sia il gesto che le parole di Wilma sono state captate dai telespettatori. Il video del momento, non a caso, è diventato virale. La cantante ha dichiarato:

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”.

Le critiche dei fan

Su Twitter tantissimi utenti condannano la violazione del regolamento di Wilm. Tra i commenti, si legge: “La Goich e Carolina hanno chiuso adesso il microfono per concordare che bisogna accordarsi per le nomination di domani. Anche questa la faranno passare? E lo hanno fatto come se fosse una cosa normale. Si vedeva che non era la prima volta e che per loro é normale accordarsi per le nomination.

Non é vietato dal regolamento?” oppure “Ho amato che pensava di non essere sentita soltanto nascondendo il microfono dietro la mano che tenerezza. Ma era proprio convinta di farla franca” o ancora “Wilma un genio proprio. Fa sgamare che domani devono fare una cosa in puntata, che serve una persona che fa sta cosa. Poi dice che si devono mettere d’ accordo per le nomination“.