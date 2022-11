GF Vip, Wilma perde le staffe per un bicchiere di vino: “Andate a f****o”

GF Vip, Wilma Goich perde le staffe per un bicchiere di vino e se la prende con tutti i Vipponi.

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Wilma Goich ha nuovamente perso le staffe a causa di un bicchiere di vino. Un Vippone ha inavvertitamente preso il suo calice e la cantante si è lasciata andare ad urla e insulti.

GF Vip: Wilma infuriata per un bicchiere di vino

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, i concorrenti hanno provato a rilassarsi un po’ con qualche bicchiere di vino gentilmente concesso dalla produzione. Qualcuno, però, ha inavvertitamente rubato il calice di Wilma Goich e si è scatenato il putiferio. “Dov’è il mio vino? Era qui… Porca E*a“, ha tuonato la cantante rivolta ad Antonino Spinalbese. L’ex di Belen ha risposto ignaro di cosa stava per scatenarsi.

Wilma Goich insulta tutti i Vipponi

Quando Antonino ha risposto di non sapere dove fosse il suo vino, Wilma è andata ancora di più su tutte le furie. Ha iniziato ad urlare per tutta la Casa, incolpando i Vipponi. Attilio Romita ha provato a tranquillizzarla, ma non è riuscito nel suo intento. “Basta, andate a f*****o, io vado a dormire, non lavo più niente“.

La reazione di Wilma non piace ai fan

Davanti alle urla di Wilma, Daniele Dal Moro ha ammesso di aver messo a lavare tutti i bicchieri di vino, sottolineando che erano tutti vuoti.

Niente da fare, la Goich non si è calmata, ma l’ha accusato perché a suo dire il calice di sua proprietà era ancora pieno. Patrizia Rossetti ha provato a dirle: “Dai, ti do il mio“. La cantante, infuriata come non mai, ha continuato ad urlare. I fan del GF Vip non hanno apprezzato la sua reazione e l’hanno giudicata troppo esagerata.