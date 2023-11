Al GF è entrata una donna che potrebbe far perdere la testa a Vittorio Menozzi. Stiamo parlando di Sara Ricci. L’ingegnere con la passione per la moda ha confessato di essere attratto da lei.

GF: Vittorio Menozzi attratto da Sara Ricc

Vittorio Menozzi, dopo aver trascorso quasi tre mesi al GF senza nutrire un particolare interesse per le donne della Casa, potrebbe finalmente invertire la rotta. Con l’ingresso di Sara Ricci, in lui si è accesa un’attrazione che potrebbe essere fatale.

La confessione di Vittorio Menozzi

Fin dall’ingresso di Sara al GF, i concorrenti hanno notato degli sguardi ambigui tra i due. La Ricci non ha nascosto di avere un debole per i ragazzi giovani, per cui i gieffini hanno immediatamente drizzato le antenne. E’ per questo che, nelle ultime ore, hanno interrogato Vittorio sulle sue intenzioni. Menozzi ha ammesso:

“È una donna interessante… Con lei mi trovo particolarmente a mio agio”.

GF: nascerà qualcosa tra Vittorio e Sara?

Vittorio si sente attratto da Sara, specialmente perché è una persona molto seria ma, allo stesso tempo, divertente. Paolo, che ha ascoltato attentamente la confessione del compagno, ha dichiarato: “A te piace molto parlare, a lei piace molto ascoltare. Su questa cosa andate d’accordo, c’è un feeling“. Questa sintonia porterà ad altro? Lo scopriremo continuando a seguire il GF.