Federico Massaro è entrato nella casa del GF da pochi giorni, eppure sui social è nata già una ship che lo avvicina a Vittorio Menozzi. Quest’ultimo, dal canto suo, sostiene di aver capito le mire del nuovo coinquilino.

GF: Vittorio crede che Federico sia interessato a lui

Mentre sui social impazza la ship Vittorico, anche nella Casa del GF i concorrenti hanno notato uno strano avvicinamento tra la new entry Federico Massaro e Vittorio Menozzi. Quest’ultimo, confidandosi con Beatrice Luzzi, ha ammesso di aver capito che il gieffino è interessato a lui.

La confessione di Vittorio Menozzi

Vittorio, senza giri di parole, ha ammesso:

“Ho già capito qualcosina in più [di lui, ndr] purtroppo per me…”.

Menozzi ha lasciato la frase in sospeso, ma non sembra troppo entusiasta dell’interesse di Federico. Nel frattempo, fuori dalla Casa ex concorrenti del GF hanno messo in dubbio la sua eterosessualità.

GF: Federico ha già avuto esperienze omosessuali?

Durante un gioco organizzato dal GF, Federico si è ritrovato a rispondere alle curiosità dei compagni d’avventura. Un gieffino gli ha chiesto se ha mai avuto esperienze con altri uomini e lui ha replicato: