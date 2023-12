GF, Vittorio e Federico sempre più vicini: "Per me sei importante"

Da quando Federico Massaro è entrato al GF, Vittorio Menozzi è rifiorito. I due sono subito entrati in sintonia e, negli ultimi giorni, si sono avvicinati sempre di più. Non solo, sono arrivati anche a farsi confessioni importanti.

Nella Casa del GF c’è un duo che sta facendo impazzire i fan. Stiamo parlando di Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Qualche giorno fa, l’ingegnere con la passione per la moda ha dichiarato: “Che bello che sei arrivato mamma mia. Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo? Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio”.

GF, Federico teme di uscire: Vittorio lo consola

Federico, che potrebbe uscire dal GF perché è al televoto, si è sfogato con Vittorio. Menozzi ha cercato di rassicurarlo:

“Cioè ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie. Adesso ci siamo fatti conoscere, ti sei presentato e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune, che sanno fare gli scemi insieme, ma in realtà c’è molto di più. Ed è bello che si trasmetta anche questo. No che non esci! Tu non ti devi buttare giù d’animo. Perché tu hai una capacità di mettere di buon umore contagiosa. Tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività. Poi non hai ancora parlato della tua storia”.

GF: Federico contento di aver incontrato Vittorio

Federico, commosso dalle parole di Vittorio, ha replicato: