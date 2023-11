GF, Vittorio e Perla chiamati in confessionale: Mirko va in tilt e non capisce più niente.

Gli autori del GF hanno chiamato in confessionale Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. Mirko Brunetti si è lasciato prendere dalla gelosia ed è andato in confusione. Il video, neanche a dirlo, è virale.

GF, Vittorio e Perla in confessionale: la reazione di Mirko

“Vittorio e Perla in confessionale“: è bastata questa frase, pronunciata dagli autori del GF, per mandare Mirko in confusione. Appena ha sentito che Menozzi e la Vatiero sono stati chiamati in disparte, Brunetti è impazzito di gelosia.

GF: la reazione di Mirko piace ai fan

Mirko ha sentito la chiamata di Vittorio e Perla in confessionale mentre stava facendo i piatti con Angelica Baraldi. Brunetti è andato immediatamente in confusione, si è guardato intorno e non è riuscito più ad andare avanti nel discorso. Si è limitato ad esclamare: “Mannaggia la miseria“.

Mirko va in tilt nel vedere Vittorio e Perla insieme

Brunetti è letteralmente andato in tilt, tanto che Angelica se n’è accorta. Vedendo che il compagno non riusciva ad andare avanti nel discorso ha provato a chiedergli cosa stesse succedendo. “Perché ti sei ingrippato?“. Mirko, temendo la clip, ha replicato: “No, no, non ora“. Probabilmente, il ragazzo teme che la sua Perla possa cadere tra le braccia di Vittorio.