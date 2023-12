Vittorio Menozzi ha fatto una confessione intima che ha spiazzato tutti i concorrenti del GF. L’ingegnere con la passione della moda ha ammesso che non ama concedersi ad una donna al primo appuntamento.

GF: Vittorio Menozzi fa una confessione intima

Al GF, Greta Rossetti ha tentato un approccio con Vittorio Menozzi, ma ha ricevuto un due di picche. La ragazza gli ha chiesto un bacio sulle labbra, “con la lingua“, ma lui si è tirato indietro. Lei, colpita, ha domandato: “Ma se Mirko non ci fosse stato e io non fossi mai stata con lui mi avresti baciata?”. Vittorio ha replicato:

“Oddio, ma io in realtà non sono fatto così. Io non sono un tipo che la prima volta che esce con una donna… Ieri ho detto che bacerei Monia? No vabbè, ma tipo se l’avessi conosciuta fuori e frequentata un po’”.

Spalle al muro, Menozzi ha fatto una confessione intima del tutto inaspettata.

GF: Vittorio non si concede al primo appuntamento

A mettere spalle al muro Vittorio è stato Marco Maddaloni: “Senti, ma tu mi vuoi dire che non fai nulla con una donna la prima notte?”. Menozzi ha replicato:

“Se sono mai stato con una donna la prima notte? Cioè… prima un po’ di annetti fa. Io però non sono fatto così. Ok, ho 23 anni, ma sono cambiato. Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito. Non è che non c’è interesse“.

GF: il consiglio di Maddaloni a Vittorio

Maddaloni, colpito dalla confessione intima di Vittorio, ha provato a dargli un consiglio: