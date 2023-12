GF, Vittorio si intrufola nel tugurio per cercare Mirko e resta intrappolato

I concorrenti del GF non credono che Mirko Brunetti sia stato eliminato davvero. E’ proprio per cercarlo che Vittorio Menozzi si è intrufolato nel tugurio. L’ingegnere, però, è stato chiuso dentro.

GF: Vittorio si intrufola nel tugurio per cercare Mirko

L’eliminazione di Mirko Brunetti dal GF è stato un vero e proprio colpo di scena. I concorrenti, non a caso, credono che il ragazzo non sia stato fatto fuori dal gioco. Possibile che sia stato nascosto nel tugurio? E’ per scoprirlo che Vittorio Menozzi si è intrufolato nel tugurio.

GF: Vittorio resta chiuso nel tugurio

Vittorio si è intrufolato nel tugurio quando si è reso conto che il GF aveva lasciato la porta socchiusa. Mentre Menozzi cercava Mirko in ogni angolo, Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi hanno pensato bene di chiuderlo dentro.

Gli autori del GF rimproverano Vittorio

Appena gli autori del GF si sono resi conto che Menozzi si era intrufolato nel tugurio l’hanno rimproverato: “Vittorio! Torna subito indietro nella casa“. L’ingegnere, con la coda tra le gambe, si è diretto verso la porta. “Ma chi è che mi ha chiuso qui?“, ha esclamato il concorrente quando si è reso conto dello scherzetto di Greta e Garibaldi. Imprevisto a parte, i concorrenti hanno capito che Mirko non è nascosto nel tugurio.