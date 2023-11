Considerando che da quando ha messo piede nella casa del GF la sua sessualità è stata più volte messa in dubbio, Vittorio Menozzi ha deciso di mettersi a nudo. Ha mai avuto esperienze con altri uomini?

GF: Vittorio ha avuto esperienze con altri uomini?

Chiacchierando con Letizia Petris, Vittorio Menozzi ha deciso di svelarsi un po’. I due stavano parlando di quanto accaduto nell’ultima puntata del GF tra la fotografa e l’ex fidanzata Nicole Conte e lei ha sottolineato che ha tenuto a lungo nascosta la relazione per paura del pregiudizio. Parlando con Letizia, Vittorio ha raccontato:

“Quando ho iniziato a lavorare nel mondo ella moda, ho cominciato anche io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino”.

Il racconto di Vittorio Menozzi

Menozzi ha proseguito:

“E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto. Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi. E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare”.

Vittorio, per il momento, non ha avuto esperienze con altri uomini, ma non ha la certezza che ciò non possa avvenire in futuro.

GF: Vittorio e la paura di esporsi

Vittorio ha concluso: