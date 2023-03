Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Il concorrente era stato già avvisato più volte, ma il suo atteggiamento nei confronti di una concorrente non è mai cambiato.

GfVip, Daniele Dal Moro è stato squalificato: ecco cosa ha fatto

Le telecamere si sono spente dopo la notizia e il sito ufficiale della trasmissione ha annunciato con queste parole la squalifica di Daniele Dal Moro:

“Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Il GfVip non perdona e lo aveva già dimostrato con la squalifica di Edoardo Donnamaria. Anche Dal Moro, come il suo ex compagno di reality, ha dovuto lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello.

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: dalla violenza verbale a quella fisica

Il concorrente squalificato aveva un rapporto di amore e odio con Oriana Marzoli e di recente è arrivato addirittura ad alzare le mani sulla ragazza. Dal Moro ha spinto la Marzoli e l’ha afferrata per il collo accanto al frigorifero, in cucina. La scena non è stata censurata e si sente la giovane concorrente dire anche:

“Ahi, mi fai male. Levati!”.

Prima di questo brutto episodio, Daniele Dal Moro si era già rivolto in malo modo verso la venezuelana che ha sempre mostrato un sincero interesse nei suoi confronti. Daniele aveva ferito la Marzoli dicendole: