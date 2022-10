Edoardo Donnamaria, del GFVip, riceve un rimprovero dalla regia: aveva coperto le telecamere a favore di Antonella Fiordalisi.

Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria del GFVip ha ricevuto un rimprovero da parte della regia. Sembra che, ad un certo punto, abbia coperto le telecamere a favore di un’altra concorrente: Antonella Fiordelisi. Online, il video della vicenda.

GFVip, Edoardo Donnamaria rimproverato dalla regia per aver coperto le telecamere: cos’è successo

Il motivo che ha spinto Edoardo Donnamaria a coprire le telecamere è stata Antonella Fiordelisi che, in quel momento, si stava togliendo le extension e aveva chiesto di non essere inquadrata. Per accontentare la sua richiesta, Donnamaria in un primo momento si sarebbe interposto, tra lei e la telecamera, mettendoci la testa davanti.

Dopo, invece, avrebbe messo una mano di fronte all’obbiettivo mentre, nel frattempo, cercava di oscurare la vista ad un’altra telecamera ma in modo infruttuoso.

Intanto, intimava alla Fiordelisi di muoversi.

Le parole di Antonella Fiordelisi che non voleva essere ripresa

Nel video, si sente Antonella Fiordelisi pronunciare queste parole: “Per caso qualcuno mi sta guardando adesso che mi levo i capelli finti? Magari stanno inquadrando loro che giocano a biliardo. Non mi inquadrate, grazie. Eh sì, una cosa è averle fisse, un’altra è averle così.

Sembra “cosa si è messa in testa questa?”, no? Quindi non vi impressionate. Tutto nella norma. Questa è normalità”.