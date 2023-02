Matteo Diamante avrebbe un piccolo problema intimo.

Il gieffino si è confidato con Nikita Pelizon, altra concorrente della casa del GfVip. Sembra che lo stesso problema affligga anche Antonino Spinalbese.

GfVip, Matteo Diamante e quel problema intimo: forse è lo stesso di Spinalbese

C’è molto imbarazzo al GfVip tra i concorrenti. Matteo Diamante e Antonino Spinalbese forse hanno lo stesso problema intimo. Sembra che non sia nulla di grave anche se non è noto quale sia il problema che affligge i due concorrenti.

A quanto pare si tratta di una sorta di gonfiore testicolare che si può curare con delle compresse. A rivelare alcuni dettagli è stato Edoardo Donnamaria che avrebbe detto ad Antonella Fiordelisi che Antonino Spinalbese prende delle capsule, forse contenti testosterone, a causa di una rigonfiamento delle parti intime.

Matteo Diamante si confida con Nikita Pelizon

Dopo il discorso tra Donnamaria ed Antonella, Matteo Diamante si è confidato con Nikita Pelizon rivelandole di avere anch’egli un problema intimo.

L’influencer gli ha chiesto se avesse già parlato con Antonino in quanto affetto da un problema simile. Diamante ha detto di non sapere nulla e di non aver parlato con Spinalbese. In molti adesso si stanno chiedendo cosa possano avere i due concorrenti del GfVip.