Non si placano i litigi tra Edoardo ed Antonella che al GfVip hanno trovato l’ennesima occasione per discutere a causa di una battuta innocente pronunciata dalla ragazza.

Ecco cosa è accaduto e perché Edoardo si è innervosito.

GfVip, nuova lite tra Edoardo e Antonella: ecco cosa è successo

Sembra che a far infuraire Edoardo Donnamaria sia stata una frase detta per scherzo da Antonella Fiordelisi. Andrea Maestrelli aveva chiesto alla ragazza se qualcuno potesse aiutarlo a trovare una camicia a quadri. La Fiordelisi ha subito indicato Edoardo, ma poi ha aggiunto: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano“.

Il solo fatto di aver nominato Antonino Spinalbese ha scatenato la gelosia di Donnamaria che ha iniziato a discutere con Antonella Fiordelisi. La ragazza ha provato anche fisicamente ad avvicinare a sè Edoardo per fargli capire che la sua era solo una battuta innocente. Donnamaria le avrebbe anche detto: “Non mi mettere le mani addosso, non mi spingere“.

Le continue liti tra Edoardo e Antonella a causa di Spinalbese

Tra Edoardo ed Antonella la situazione è troppo tesa, soprattutto a causa di Antonino Spinalbese.

La coppia Fiordelisi-Donnamaria è finita in una specie di triangolo con Spinalbese, che non disdegna le attenzioni di Antonella. Questo da molto fastidio ad Edoardo che non perde occasione per discutere con la ragazza. Nonostante la lite sia durata relativamente poco perché censurata dalla regia, i video sono stati comunque diffuse in rete.