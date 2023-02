Oriana smaschera Antonino nella casa del GfVip e ora l’ex di Belen Rodriguez rischia grosso.

Sembra che durante il ricovero ospedaliero, il parrucchiere di La Spezia abbia usato il suo cellulare. Non ci sono però prove anche se Oriana sostiene che tutti sappiano della sua infrazione.

GfVip, Oriana smaschera Antonino: ecco come ha violato il regolamento

Se si accetta di entrare nella casa del GfVip si accetta anche di non avere contatti con il mondo esterno. Tradotto significa che non si può assolutamente utilizzare il cellulare o qualsiasi altro strumento per comunicare.

Ebbene, sembra che Antonino Spinalbese, mentre era ricoverato in osepdale, abbia usato il cellulare. Nonostante fosse fuori dalla casa del GfVip, Antonino era comunque un concorrente e dunque sottoposto al regolamento della trasmissione.

Le parole di Oriana

A smascherarlo è stata Oriana Marzoli, che ha avuto un flirt nella casa del GfVip con il parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez. La venezuelana si è rivolta a Giaele De Dona e Nicole Murgia dicendo:

“Lui non poteva vedere niente perché era fuori in ospedale. Non ha visto niente in nessuna clip, non c’era. Ricordo tutto. Ha ammesso di avere avuto il telefono“.

Poi ha aggiunto:

“Lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono. Adesso lo dico, non me ne frega niente. Lo ha detto a tante persone in questa casa. Tutti sono amici suoi ma dopo parlano…“.

Cosa rischia Antonino Spinalbese

Nonostante la regia abbia provato ad abbassare il microfono ad Oriana, si è sentito tutto e i video sono stati diffusi sui Social Network.

Antonino Spinalbese adesso rischia grosso perché già in passato alcuni concorrenti del Grande Fratello sono stati puniti. Il parrucchiere di La Spezia potrebbe anche essere squalificato dalla trasmissione.