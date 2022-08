Ghedini: avvocati Padova, 'sgomenti, ricorderemo sua intelligenza e passione'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "La scomparsa prematura del collega e senatore Niccolò Ghedini ci lascia attoniti e sgomenti e rappresenta una ferita dolorosa per tutti gli avvocati padovani. Ricorderemo Niccolò come un grande avvocato, per la sua viva intelligenza, la raffinata signorilità e la passione professionale".

Così l'Ordine degli avvocati di Padova ricorda il legale ed esprime "le proprie sentite condoglianze ed affettuosa vicinanza alle colleghe Nicoletta, Ippolita e a tutti i familiari e i colleghi di studio dell’avvocato Ghedini".