Ghedini: Camera penale Padova, 'modi garbati e sobri, acuta intelligenza'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "Di Niccolò non possiamo non ricordare i modi sempre garbati e sobri, la sua signorilità, l’acuta intelligenza e la grande passione che hanno sempre contraddistinto il suo essere avvocato. Tutta la Camera penale di Padova è vicina alla famiglia, alle sorelle Nicoletta e Ippolita e a tutti i colleghi di studio".

Con una nota il direttivo ricorda la "prematura scomparsa" dell'avvocato Ghedini, "collega stimato che ha partecipato per molti anni in maniera attiva alla vita della nostra Camera penale, della quale è stato anche segretario con la presidenza di Franco Antonelli, per poi essere anche segretario dell’Unione Camera penali italiane".