Ghetto Roma, Fadlun: antisemitismo esiste in Italia

Roma, 16 ott. (askanews) – “L’Italia tutta ci ha dato grandi manifestazioni di solidarietà. Come ebrei siamo orgogliosi si essere italiani. Ma non possiamo negare che abbiamo assistito a episodi anche in piazze di manifestazioni in cui si è inneggiato di nuovo alla morte degli ebrei, di nuovo mischiando i concetti di ebreo e israeliano. Purtroppo l’antisemitismo esiste in Italia. È qualcosa che abbiamo denunciato da tempo e speriamo e lottiamo affinché possa essere sradicato”. Lo ha detto il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, a margine dell’inaugurazione della mostra “I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943” ai Musei Capitolini.