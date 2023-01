Ghiacciaio Presena: musica da brividi a 2.600 metri di quota

Milano, 10 gen. (askanews) – Atmosfera da brividi dove ghiaccio e freddo circondano un luogo particolare dove l’anima viene riscaldata dalla musica di strumenti unici, vere opere d’arte, e dalle voci di performer tra i più apprezzati del panorama musicale internazionale. E’ il “Paradice Music”, prima edizione di un format esperienziale che unisce musica e architettura in uno scenario del tutto particolare, una arena igloo da 200 posti costruita a 2.600 metri di altezza sul Ghiacciaio Presena, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia).

In cartellone: concerti fino al 25 marzo; tra gli altri performer i Marlene Kuntz (che si esibiranno l’11 febbraio) e Irene Grandi (il 18 febbraio).

Una iniziativa che già dall’allestimento restituisce il senso di sfida e della passione di chi cerca in montagna emozioni profonde e insolite. “Con questo igloo abbiamo voluto realizzare un tema dedicato all’acqua, al ghiaccio e alla neve in coerenza con l’ambiente – spiega Ivan Marotti, lo scultore del ghiaccio che ha progettato la struttura – Abbiamo utilizzato tre palloni in pvc da otto metri e circa 700 metri cubi di neve.

Tutto questo ha richiesto l’impegno di dieci persone per un mese di lavoro per realizzare anche tutti gli allestimenti interni, esterni e le decorazioni che si vedono sui muri”.

Tra le tante peculiarità che contraddistinguono il Paradice Music anche quella di valorizzare, da prospettive diverse, le risorse legate al territorio: dagli artisti che hanno realizzato gli strumenti – Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli – agli artefici delle corde impiegate negli stessi realizzate interamente a mano da un’azienda ultracentenaria di Venezia – la Dogal – fino al coordinamento con le strutture ricettive e turistiche mobilitate per garantire il calendario dei concerti.

“Paradice Music è un’offerta complementare per la nostra località – aggiunge Michele Bertolini, direttore del consorzio Pontedilegno-Tonale – che comprende 100 chilometri di piste, trenta impianti, tantissimi alberghi e nuovi après-ski. Oltre questo qui si può fare una cosa che non si può fare in nessun altro luogo: venire qui al Paradice Arena. Da noi la giornata sciistica si sviluppa su ottime piste, buoni rifugi dove mangiare, spa dove rilassarsi e prima ancora, il Paradice dove si possono seguire 31 concerti che andranno avanti fino a fine di marzo”.

Il Paradice Music – organizzato da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing – prevede più appuntamenti durante la settimana. Al sabato poi – dopo il concerto delle 18 – sono in agenda sei cene ad alta quota, con vista sul ghiaccio, nel vicino rifugio Passo Paradiso.

Altre informazioni e calendario completo degli appuntamenti:

https://www.pontedilegnotonale.com/it/i-festival-del- ghiaccio-e-dell-acqua/#paradice-music

https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/Paradice-music