Ghostbusters: Legacy, l’anteprima europea apre Alice nella città

Roma, 27 set. (askanews) -“Ghostbusters: Legacy” aprirà in anteprima europea la XIX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni in programma dal 14 fino al 24 ottobre 2021 all’Auditorium Parco della Musica e da quest’anno per tutta la durata della manifestazione, anche l Auditorium della Conciliazione.

A quasi quarant’anni dall’uscita nelle sale del primo film, torna una delle saghe cinematografiche più iconiche e amate della storia: il film sarà presentato ad Alice nella Città anticipando l’uscita nei cinema il 18 novembre (distribuito da Warner Bros.

Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures).

“Ghostbusters: Legacy” è diretto da Jason Reitman già vincitore nel 2007 della Festa del Cinema di Roma con “Juno” e figlio di Ivan Reitman regista dei primi due episodi e produttore di questo nuovo film della saga. Scritto da Gil Kenan e Jason Reitman, ha tra i produttori esecutivi anche Dan Aykroyd, sceneggiatore e protagonista dei primi due film nel ruolo di Ray Stantz.

Nel film, arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Nel cast Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon e ai quali si affiancheranno, in alcuni camei, anche gli interpreti dei precedenti capitoli Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

“Ghostbusters: Legacy – hanno dichiarano i direttori di Alice, Gianluca Giannelli e Fabia Bettini – è un film ponte che va ben oltre l’effetto nostalgia del franchise: evoca l avventura, l’esperienza del fantastico, la celebrazione dei film che abbiamo amato da ragazzi. Il film ideale per riscoprire un’esperienza autenticamente collettiva, goduta nella sala cinematografica”.