Gi Group Training Hub: 2 anni all'insegna della formazione

Milano, 8 nov. (askanews) – La formazione come bussola imprescindibile per la realizzazione dei propri sogni. Lo sa bene Gi Group Holding, prima multinazionale italiana del lavoro e tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale. Una potenza di tiro che permette la messa in campo di circa 8.000 dipendenti operanti in 34 paesi tra Europa, America e Asia. Il tutto a servizio di più di 20 mila aziende clienti, con un fatturato al 2022 da circa 3.6 miliardi di euro. E in questo contesto assume ancor più valore il secondo anniversario della nascita di uno spazio, il Gi Group Training Hub, a totale servizio dei giovani.

Francesco Baroni, Country Manager Italia di Gi Group Holding ha dichiarato: “La formazione è sempre di più un elemento determinante per aiutare le aziende a trovare le competenze che servono per superare un problema gigantesco che riguarda il nostro Paese: i nostri giovani non studiano e non lavorano. Ma anche per dare a tutti i lavoratori un’opportunità per rimanere attivi per tutto il loro percorso di carriera. Il bilancio di questi due anni è estremamente positivo: il Gi Group Training Hub è nato dall’intuizione di portare la capacità di un’Agenzia per il Lavoro ad operare nell’incontro non solo tra candidati e mondo del lavoro, ma anche tra candidati e mondo della formazione”.

Un luogo di formazione e di condivisione di 5.000 mq tra aule e laboratori. Tra macchinari di ultima generazione e personale qualificato al servizio dei giovani. Uno sguardo rivolto al futuro ribadito anche da Destination Work, l’iniziativa che si propone di offrire agli studenti un orientamento più consapevole al mondo del lavoro e affiancarli nella costruzione di una prospettiva concreta di futuro. L’impegno dei partner, poi, rende possibile giorno dopo giorno la visione e la progettualità del Gruppo. Gi Group Holding non smette quindi di sognare in grande. E di regalare ai giovani gli strumenti per costruire il proprio futuro.