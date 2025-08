Giacomo e la lotta per i diritti dei disabili in Italia

La battaglia di Giacomo per ottenere una pensione di inabilità mette in evidenza le contraddizioni del sistema previdenziale italiano.

In Italia, molti lavoratori affetti da malattie degenerative o disabilità si trovano in un vero e proprio limbo burocratico che nega loro sia il diritto al lavoro che quello alla pensione. È il caso di Giacomo Catarci, un ex lavoratore parastatale di 54 anni, colpito da una rara forma di distrofia muscolare. Nonostante avesse diritto a un ricollocamento o a un sussidio, si ritrova a dover affrontare un sistema previdenziale che sembra ignorare le sue esigenze.

Ma come è possibile che chi ha servito lo Stato si ritrovi in una situazione del genere?

La situazione di Giacomo: un diritto negato

Giacomo ha dedicato quasi due decenni al servizio dello Stato, fino al 2017, anno in cui è stato licenziato a causa di un taglio collettivo del personale. Nonostante fosse coperto dalla NASPI, ha presentato domanda per la pensione di inabilità assoluta, ma l’INPS ha respinto la sua richiesta, sostenendo che non soddisfaceva il requisito del licenziamento per infermità. Da quel momento, è iniziata una battaglia legale che ha costretto Giacomo a fronteggiare un sistema che sembra non tener conto della sua condizione di salute. Ti sei mai chiesto quante persone vivono situazioni simili senza voce?

Il caso di Giacomo non è isolato. Molti altri si trovano in una situazione analoga, bloccati in un sistema previdenziale che somiglia più a un labirinto burocratico che a una rete di protezione. Giacomo ha deciso di denunciare questa ingiustizia scrivendo a L’Indipendente, evidenziando le contraddizioni di un sistema che lo ha trattato come un dipendente privato al momento del licenziamento, ma come un pubblico dipendente quando ha chiesto la pensione. Non è paradossale?

Le contraddizioni del sistema previdenziale

La storia di Giacomo mette in luce le gravi contraddizioni del sistema previdenziale italiano. La legge prevede che i dipendenti pubblici con almeno cinque anni di contributi possano richiedere la pensione di inabilità, ma nel suo caso, l’INPS ha negato questa opportunità, affermando che il licenziamento non era avvenuto per infermità. Questo ha portato Giacomo a intraprendere una causa legale, ma la Corte dei Conti ha respinto il suo ricorso, confermando la decisione dell’INPS. Come è possibile che una legge con buone intenzioni si traduca in una negazione dei diritti per chi ne ha veramente bisogno?

Giacomo, che soffre di disferlinopatia (LGMD2B) e ha la sua condizione di inabilità totale certificata dal 2009, si trova ora senza lavoro e senza pensione. Questa doppia ingiustizia non è solo una questione personale, ma rappresenta un problema che colpisce un numero crescente di cittadini italiani, costretti a lottare per diritti che dovrebbero essere garantiti. Quante altre storie come quella di Giacomo rimangono invisibili?

Un futuro incerto e la richiesta di cambiamento

Nonostante gli ostacoli, Giacomo non si arrende. Sta considerando di ricorrere in Cassazione, consapevole che il processo non si concentrerà sui fatti della sua situazione, ma sulla corretta applicazione delle normative. Questa battaglia si preannuncia lunga e complessa, ma rappresenta anche un’opportunità per portare alla luce le ingiustizie di un sistema che necessita di cambiamenti urgenti. Non è giunto il momento di fare sentire la propria voce?

La sua storia potrebbe diventare un caso simbolico, capace di sollecitare il Parlamento a rivedere le normative previdenziali, allineando le regole per i dipendenti pubblici, parastatali e privati. Come recita l’articolo 38 della Costituzione Italiana, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto a un sostegno adeguato. È fondamentale che questi diritti vengano rispettati e garantiti, affinché storie come quella di Giacomo non restino isolate, ma contribuiscano a un cambiamento reale nel panorama previdenziale italiano. Sei pronto a unirti a questa causa?