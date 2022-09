Giacomo Giorgio:dopo Sopravvissuti una nuova serie e Mare Fuori 3

Roma, 28 set. (askanews) – E’ un momento particolarmente felice per Giacomo Giorgio, 24enne noto al grande pubblico per essere il Ciro di “Mare fuori”. L’attore ha parlato dei prossimi progetti alla presentazione di “Sopravvissuti” a Roma, nuova serie Rai in cui recita, in onda dal 3 ottobre su Rai1.

“Sto lavorando a una nuova serie di Carmine Elia che si chiama ‘Noi siamo leggenda’, poi il 3 ottobre ci sarà ‘Sopravvissuti’ e il 17 novembre ‘Diabolik'”.

“É una serie sempre per la Rai, sempre di ragazzi, non posso dire molto e in Mare Fuori 3 ci sarà ancora Ciro, in qualche modo”.