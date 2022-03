Addio a Giacomo Leopardi. Il discendente del poeta è morto ad 83 anni.

È morto ad 83 anni Giacomo Leopardi. Si tratta di un discendente di uno dei maggiori poeti italiano dell’Ottocento. I due sono omonimi ed entrambi vivevano a Recanati, in provincia di Macerata.

Morto l’erede di Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, più conosciuto come Mimmo, si è spento all’ospedale di Recanati.

Il discendente del poeta purtroppo aveva problemi di salute ed era chiuso in casa ed era impossibilitato ad uscire. Questa condizione non gli ha permesso di partecipare alla vita pubblica di Recanati. Giacomo detto Mimmo era molto attivo nella comunità in quanto rappresentate dell’illustre famiglia marchigiana. L’ultimo evento a cui Giacomo Leopardi ha preso parte risale al mese di giugno del 2021. In quell’occasione si era affacciato dalla finestra della sua residenza per salutare la banda cittadina.

I funerali di Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi lascia il figlio Pierfrancesco, che ha avuto con la moglie Elisabetta da Sarzana. Il fratello di Giacomo era Vanni Leopardi, morto nel 2019. I funerali dell’omonimo del poeta, come riporta Il Resto del Carlino, si svolgeranno sabato 26 marzo 2022 alle 15:00 nella chiesa di Montemorello, dove si sono tenuti tutti i funerali dei discendenti del poeta. La chiesa si trova proprio di fronte Palazzo Leopardi.