Giacomo Urtis non ha apprezzato per niente il bacio passionale che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono scambiati all’Isola dei Famosi. Il tweet del chirurgo dei Vip non è passato inosservato.

Giacomo Urtis critica il bacio tra Cecchi Paone e Simone

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini si sono scambiati un bacio a dir poco passionale in favore di telecamere. In molti hanno apprezzato l’effusione, mentre tanti altri l’hanno criticata. In quest’ultimo schieramento c’è anche Giacomo Urtis.

Il tweet di Giacomo Urtis

Tramite il suo profilo Twitter, Giacomo ha cinguettato:

“I baci lingua a lingua sia gay, etero, lesbo , dati in maniera plateale non sono di buon gusto!”.

Anche se Urtis ritiene che il bacio tra Cecchi Paone e Simone non sia stato di buon gusto, ha concluso: “Comunque viva L’amore libero“.

La reazione del web al bacio tra Cecchi Paone e Simone

Le parole di Urtis non sono passate inosservate, tanto che molti fan si sono detti d’accordo con lui. Su Tweet si legge: “Volgari, c’è modo e modo di baciarsi davanti alle telecamere“, oppure “Un brutto vedere, dato che è stato fatto per le telecamere e non per loro“, o ancora “A me vedere una persona adulta come lo è lui fare una cosa del genere, mi ha fatto senso. Era più carino un bacio stampo e lontano dalle telecamere un bacio passionale“.