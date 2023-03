Giacomo Urtis si confessa: l'amore per un uomo molto famoso

Ospite a Belve Giacomo Urtis ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata e ha confessato di aver avuto una relazione con Fabrizio Corona.

Giacomo Urtis: la confessione su Fabrizio Corona

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis è stato ospite a Belve, e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata, compreso un flirt che avrebbe avuto con l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona.

“Un giorno in aeroporto ad Alghero ho visto un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona. Se ero innamorato? Sicuramente ero invaghito. Se è stato un amore ricambiato? Ti dirò di sì. Amicizia o amore? Un ibrido direi. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato qualcosa di reale e fisico? Può essere che c’era dell’intimità, cose insomma… nostra”, ha dichiarato a Belve. Al momento Fabrizio Corona non ha replicato a quanto affermato da Urtis e in tanti si chiedono se lo farà.

In passato l’ex marito di Nina Moric aveva commentato il gossip su di lui lanciato da Urtis affermando via social: “A volte bisogna ascoltare al posto di guardare e basta. Le sono sono parole profonde. Unico, grande e solo amore mio. Però quello era un nostro segreto“. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?