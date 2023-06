A distanza di qualche tempo dalla fine del GF Vip, Giaele De Donà ha vuotato il sacco su Antonino Spinalbese. Cosa è successo tra loro nella Casa più spiata d’Italia? In che rapporti è oggi con il marito Brad?

Intervistata dal settimanale Novella2000, Giaele De Donà ha deciso di fare chiarezza su Antonino Spinalbese. Cosa è successo tra loro al GF Vip? Sotto le coperte si sono davvero abbandonati alla passione? L’ex Vippona ha dichiarato:

“Tutti mi fanno la stessa domanda: ma davvero non è successo niente sotto le coperte ? No ragazzi, vi assicuro che non c’è davvero mai stato nulla; né sotto le coperte né in qualsiasi altro posto!”.

Appurato che tra Giaele e Antonino non è accaduto nulla, come vanno le cose con il marito? La De Donà ha raccontato che il loro rapporto è più forte che mai. Lui ha fatto qualche passo avanti nei suoi confronti e anche lei si è avvicinata al suo modo di ragionare. Ha dichiarato:

Possibile che Giaele e Brad siano pronti per partecipare a Temptation Island? La De Donà lo esclude:

“Fare Temptation Island con Brad? Non andrei mai. Non tanto per me o per il programma, ma per lui. Già è stato difficile venirmi a trovare in finale, un programma come concorrente non lo farebbe mai…. Non è solo la lingua italiana il problema, che non sa, ma per come è fatto lui…”.