Giallo a Forlì, trovato il cadavere di un uomo nel cortile di un hotel

Nella mattinata di ieri, 9 marzo 2023, è stato trovato il cadavere di un uomo nel cortile interno dell’hotel Lory, situato in via Giovita Lazzarini, nel centro storico di Forlì. Il corpo era sul selciato ed era precipitato dal tetto dell’edificio oppure da un terrazzo, ma per il momento non si sa quando è accaduto. A trovare il corpo sono stati i dipendenti dell’albergo, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi e poi si sono resi conto che non c’era più niente da fare.

L’uomo, un forlivese che soggiornava all’hotel Lory da un po’ di tempo, dopo una separazione, potrebbe essersi tolto la vita. Questa al momento è l’ipotesi più probabile, ma gli inquirenti, visto lo stato del corpo, hanno deciso di procedere prima all’autopsia per stabilire con certezza da cosa possa essere stato causato il decesso. La dinamica dell’accaduto per il momento è ancora da costruire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il procuratore Maria Teresa Cameli, che ha disposto l’esame autoptico per far luce su alcune ferite che sono state trovate sul cadavere, che potrebbero non essere state provocate dalla caduta.