Giallo a Hollywood: trovata morta l’attrice Lindsey Pearlman, scomparsa da giorni

Il corpo dell'attrice Lindsey Pearlman è stato trovato avvolto in una coperta e abbandonato all'interno di un'auto.

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche dell’attrice Lindsey Pearlman a Los Angeles: il suo corpo sarebbe stato rinvenuto ormai senza vita nel quartiere dei vip.

Lindsey Pearlman è morta

Il mondo del cinema piange Lindsey Pearlman, la giovane attrice americana che è stata trovata senza vita a Los Angeles dopo che per giorni si erano attivate le ricerche per tentare di rintracciarla.

Al momento non sono chiare le cause della morte dell’attrice che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata ritrovata quando ormai per lei non c’era nulla da fare non troppo distante da dove era stata vista l’ultima volta. Il 16 febbraio i suoi familiari avevano allertato i soccorsi perché, da diverse ore, non ricevevano sue notizie.

Linsey Pearlman era conosciuta soprattutto per i ruoli ricoperti nella serie General Hospital e nella sitcom American Housewife.

Le indiscrezioni

Secondo indiscrezioni il corpo dell’attrice sarebbe stato ritrovato avvolto in una coperta in un’auto abbandonata in un quartiere residenziale di Hollywood. Il marito Vance Smith ha dato il tragico annuncio via social scrivendo: “Lindsey se n’è andata, sono un uomo distrutto”.

L’attrice, che aveva 43 anni, si era trasferita a Los Angeles per poter costruire la sua carriera di attrice e nel corso degli anni aveva preso parte a numerose produzioni statunitensi.

In tanti sui social le stanno dedicando messaggi d’affetto e di cordoglio e soltanto l’autopsia del medico legale potrà stabilire quali siano state le cause della sua prematura scomparsa. Per il momento la polizia sta svolgendo le dovute indagini sulla vicenda.