Giallo a Pisa, ritrovato cadavere in strada: si tratterebbe di un turista di 35 anni

È giallo sul ritrovamento in strada di un cadavere a Pisa. Potrebbe trattarsi di un turista di 35 anni. Non si esclude alcuna pista.

Il 2023 si è aperto con un giallo. A Pisa un cadavere è stato ritrovato in strada nella mattinata di Capodanno.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto all’uomo, ma stando a quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti riportata da Fanpage.it, la vittima potrebbe essere precipitata dalla finestra di uno degli stabili situati nell’area. Ad ogni modo nessuna strada potrebbe essere per il momento esclusa.

Pisa, ritrovato un cadavere in strada: non si conosce l’identità della vittima

Sono diversi gli elementi su questa vicenda di cui non si hanno informazione a cominciare da come la vittima possa essere precipitata in strada in via del Borghetto a Pisa.

L’uomo sarebbe un turista di nazionalità ucraina di 35 anni. Non sono state rese note le sue generalità. Pare che il giovane si trovasse a Pisa insieme alla fidanzata per festeggiare l’ultimo dell’anno.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari della Pubblica Assistenza di Pisa, ma ogni intervento è stato purtroppo vano.

La vittima è infatti morta sul colpo a seguito dell’impatto con l’asfalto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Intervenuti anche i Carabinieri che dopo aver chiuso al pubblico l’accesso all’area circostante hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito.